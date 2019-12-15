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Новый год и Рождество - 2020

Главная новогодняя елка страны отправилась из Подмосковья в Кремль

Ель имеет высоту около 25 м, а размах ветвей у основания достигает 6 м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Автопоезд с новогодней елкой отправился из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья в Москву, об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В пятницу ель была срублена в Бородинском лесничестве. В этом году главная елка будет высотой около 25 м, размах ветвей у основания достигает 6 м, возраст дерева - 90 лет.

"Главная новогодняя ель России отправилась автопоездом в Москву для установки на Соборной площади", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "в Кремль елка прибудет вечером". Несколько следующих дней уйдут на то, чтобы установить дерево на Соборной площади и нарядить его.

Елка предстанет во всей красе к 25 декабря. На эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки, на который съезжаются несколько тысяч школьников со всей России. В этом году в Кремле пройдет юбилейная 20-я Всероссийская елка.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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