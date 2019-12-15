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Крупнейший в ЮФО бассейновый комплекс построят в Краснодаре до конца 2021 года

Он будет принимать краевые и международные мероприятия

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Южном федеральном округе бассейновый комплекс практически олимпийского масштаба появится в Краснодаре до конца 2021 года, сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха.

Строительство бассейна началось в 2012 году, он входит в состав многофункционального спортивного комплекса "Город Спорта" в районе "Баскет-холла" в Краснодаре. Строительство бассейна было приостановлено в 2016 году по вине подрядчика. В 2019 году депутаты думы Краснодара внесли изменения в генплан города, земельный участок площадью 216 га закрепили для продолжения строительства спортивно-социального кластера.

"Я крупнее в Южном федеральном округе [бассейна] не видел. Это будет объект, наверное, олимпийского масштаба. Там будут проводится не только краевые мероприятия, но и международные. Завершение работ на этом объекте запланировано на конец 2021 года", - сказал Вареха.

Он отметил, что всего на достройку потребуется около 4,5 млрд рублей. В эту сумму войдет и обустройство территории 30 га вокруг этого комплекса.

"С учетом проведенных изысканий можно смело сказать, что на объекте особых повреждений, которые могли бы стать причиной приостановки дальнейших строительно-монтажных работ, нет. Уже выполняется бетонирование, то есть заливка железобетонного каркаса, очистка существующих металлоконструкций от покрытия, которое пришло в негодность в некоторых местах. На объект уже вышли строительные бригады, в этом году будут продолжены работы по накрытию кровли, прокладке внутренних сетей", - добавил он.

Руководитель департамента строительства добавил, что в состав комплекса войдут бассейн с вышками, где будут проводится тренировки по синхронному плаванию. Еще один бассейн будет для детей, также будет большой 50-метровый бассейн для проведения международных соревнований по плаванию. Он будет оборудован новейшими технологиями в плане учета времени, комфортными просторными трибунами. Кроме того, на территории спорткомплекса планируют построить школу-интернат на 500 мест для детей-спортсменов, которые смогут там жить и развивать навыки в различных видах спорта. акробатике, прыжкам на батуте, борьбе, боксу, тяжелой атлетике, фехтованию и стрельбе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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