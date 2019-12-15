Главную новогоднюю елку страны доставили в Московский Кремль

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главную новогоднюю ель страны доставили в воскресенье в Московский Кремль из Бородинского лесничества Можайского городского округа Подмосковья. Специальный автопоезд торжественно ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

"Груз очень ценный и везли его с особой осторожностью. Упаковали елку хорошо. Как и всегда, соблюдали все правила и скоростной режим. Переживал, что можем задержаться из-за погоды, но все обошлось, доехали вовремя", - сказал журналистам водитель Петр, одетый в костюм Деда Мороза.

Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную "Подорожную грамоту" и доложил о прибытии груза.

В этот раз главную новогоднюю елку выбирали из 12 претенденток, растущих в разных уголках Подмосковья. К участию в конкурсе допускались деревья, чьи размеры, форма и возраст соответствовали необходимым требованиям - ель должна быть не менее 25 м высотой с диаметром ствола не менее 60 см. Возраст дерева не мог превышать 120 лет.

В этом году главная елка будет высотой около 25 м, а размах ветвей у основания достигает 6 м, возраст составляет 90 лет. Выбранная ель является второй в истории лесничества, которая станет главным новогодним украшением Кремля.

Занять свое место на Соборной площади елке поможет специальный автокран. Установка дерева и украшение займут несколько дней, традиционно дерево будет наряжено в стиле ретро. А 25 декабря в Кремле проведут детский праздник Общероссийской елки, на который съезжаются несколько тысяч школьников со всей России. В 2019 году в Кремле пройдет юбилейная 20-я Всероссийская елка.

История установки живых елей в Кремле

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые мешали срубать и перевозить живое дерево, его заменяли на искусственное. В 2005 и 2006 годах Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели привозят из Подмосковья. По данным на портале госзакупок, на установку, украшение и демонтаж главной ели страны в этом году потратят почти 6 млн рублей.