Роспотребнадзор и санэпидслужбы стран ШОС обсудят вопросы биологической безопасности

МОСКВА, 16 декабря, /ТАСС/. Шестое совещание глав служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, пройдет в Москве 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В текущем году мероприятие организуется в рамках председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах и будет посвящено обсуждению актуальных вопросов в области обеспечения биологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на пространстве ШОС, включая вопросы вакцинопрофилактики, мониторинга за природно-очаговыми инфекциями и обеспечение биобезопасности при проведении массовых международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Планируется, что в совещании примут участие представители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Ирана, Армении, а также руководство секретариата ШОС. "Чрезвычайно высокий уровень глобализации во всех сферах деятельности человека, включая транспортные сообщения, торговлю, туризм, создает потенциальную возможность для распространения биологических угроз практически в любую точку земного шара. С другой стороны, новые биологические риски способствуют развитию синтетической биологии, например, для решения проблемы антибиотикорезистентности", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит пресс-служба.

В ведомстве отмечают, что несмотря на усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация в ряде стран обострилась, в частности, по заболеваниям холерой и чумой. Также растет заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями. Постоянно существует риск возникновения новых инфекционных болезней с потенциалом пандемического распространения и расширения ареала известных инфекций.

"Необходимо постоянно наращивать усилия государств - членов ШОС по укреплению взаимодействия как на двусторонней, так и многосторонней основе, расширять спектр направлений научного сотрудничества, интенсификацию реализации программ материально-технической поддержки, включая повышение квалификации специалистов и укрепление лабораторной сети, - сказала Попова.