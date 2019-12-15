Первый день голосования за место расположения метро в Троицке прошел без сбоев

ТАСС, 16 декабря. Около 81,3% жителей Троицка, центра Троицкого административного округа Москвы, которые были включены в реестр голосующих за место расположения станции метро, проголосовали в первый из двух дней онлайн-голосования. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое проходит 15 и 16 декабря. Жителей Троицка спрашивают о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним.

"Голосование началось в воскресенье в 10:00 мск, явка на 23:30 мск составила почти 81,3%. В реестре голосующих - 4696 человек, проголосовало 3816. Система онлайн-голосования работает в первый день без сбоев. Зарегистрированные "избиратели" могут получить электронный бюллетень до 20:00 мск понедельника, 16 декабря", - сказал Костырко.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы будет применена система онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании могут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании была открыта 27 ноября. На участие в электронное голосовании в городе Троицке подали заявки 4809 человек - это 12,7% избирателей; то есть 113 человек не прошли финальную валидацию.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.