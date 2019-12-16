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Ученые: при извержении вулкана Безымянный пепел может выпасть в четырех поселках Камчатки

Извержение будет опасным для международных и местных авиалиний, сообщают в пресс-службе института вулканологии и сейсмологии

ТАСС, 16 декабря. Выпадение пепла в четырех поселках Камчатского края может произойти при извержении вулкана Безымянный, которого ждут ученые на текущей неделе, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Мощное извержение вулкана Безымянного на Камчатке возможно в любое время в течение недели. Такое извержение будет опасным для международных и местных авиалиний. Пеплопады возможны в поселках Козыревск, Майское, Ключи, Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) ИВиС ДВО РАН Ольги Гириной, которые приводятся в сообщении, авиационный цветовой код опасности Безымянного с "желтого" повышен до "оранжевого" (вулкан проявляет повышенную активность, повышена вероятность извержения). Ожидаемое извержение может вынести пепел на высоту до 10-15 км над уровнем моря.

Как сообщал ТАСС в субботу, активность вулкана начала расти с начала декабря. На вершине вулкана наблюдается свечение в темное время суток, повышенная парогазовая активность. Отмечено выжимание лавового потока на куполе.

Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Вулкан, высота которого 2882 м, расположен в 350 км от Петропавловска-Камчатского и в 40 км от поселков Усть-Камчатского района. Для Безымянного характерны кратковременные взрывные извержения с мощными выбросами магматического материала. Последнее извержение произошло в марте этого года.

Теги
РоссияКамчатский край
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