В аэропорту Владивостока из-за тумана задержали более 10 рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Густой туман в аэропорту Владивостока привел к задержке взлета и посадки свыше десяти рейсов внутренних, российских и международных авиалиний, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Все рейсы задерживаются по метеоусловиям, в аэропорту стоит густой туман. Также один рейс из Москвы задержан по техническим причинам. Аэропорт просит пассажиров уточнять статус своего рейса в справочной службе воздушной гавани", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы из Владивостока в Якутск, Токио, Южно-Сахалинск, а также во Владивосток из Новосибирска, Пхеньяна, Кавалерово (Приморский край) и других городов.

Сейчас, по данным Приморского гидрометцентра, во Владивостоке стоит туман, местами густой. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла, ветер от 6 до 11 м/с.