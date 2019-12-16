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В аэропорту Владивостока из-за тумана задержали более 10 рейсов

Среди задержанных рейсов как внутренние, так и международные

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Густой туман в аэропорту Владивостока привел к задержке взлета и посадки свыше десяти рейсов внутренних, российских и международных авиалиний, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Все рейсы задерживаются по метеоусловиям, в аэропорту стоит густой туман. Также один рейс из Москвы задержан по техническим причинам. Аэропорт просит пассажиров уточнять статус своего рейса в справочной службе воздушной гавани", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы из Владивостока в Якутск, Токио, Южно-Сахалинск, а также во Владивосток из Новосибирска, Пхеньяна, Кавалерово (Приморский край) и других городов.

Сейчас, по данным Приморского гидрометцентра, во Владивостоке стоит туман, местами густой. Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла, ветер от 6 до 11 м/с.

Теги
РоссияПриморский край
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