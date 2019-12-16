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Пассажиры вернувшегося в Москву из-за трещины на лобовом стекле самолета прибыли в Сургут

Задержка вылета составила около пяти часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Пассажиры рейса из Москвы в Сургут, ранее вернувшегося в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле лайнера, прибыли в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Сургут.

"Лайнер из Шереметьево рейсом SU1510 в 08:04 (06:04 мск) прибыл в Сургут. Посадка прошла в штатном режиме. По расписанию он должен был прилететь в 03:30 (01:30 мск), опоздание составило чуть более четырех с половиной часов", - сказал собеседник агентства. По его словам, из Москвы самолет вылетел в 05:12 (03:12 мск).

Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы около 22:30 мск в воскресенье в Сургут, вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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