Туркомплекс появится на необитаемом магаданском острове Завьялова к 2023 году

ТАСС, 16 декабря. Власти Магаданской области планируют к 2023 году завершить реализацию проекта по созданию современного туристического комплекса на острове Завьялова, входящего в состав территории опережающего развития (ТОР) "Колыма", и обустройству прибрежной инфраструктуры бухты Нагаева, сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Остров Завьялова (почти 40 тыс. га нетронутой человеком территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод, с недавних пор остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках. Инвестор - компания "Экспедиция-тур" - и власти Колымы уверены, что туристический комплекс будет пользоваться спросом не только у жителей Магаданской области, но и у туристов из других регионов России. Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов высказывал мнение, что остров Завьялова имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических объектов на Дальнем Востоке, это будет способствовать развитию не только туризма, но и бизнеса. Освоение острова началось три года назад, строительство турбазы - в 2019 году.

"Под руководством губернатора Магаданской области [Сергея Носова] начата реализация масштабного проекта по обустройству прибрежной инфраструктуры в бухте Нагаева и на острове Завьялова. В рамках него будут построены причалы, турбаза, пункты питания для туристов, а также обустроен пункт пропуска через госграницу. Строительство турбазы на острове Завьялова уже ведется полным ходом. Работы по проекту планируется завершить к концу 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Власти региона рассчитывают, что благодаря реализации проекта Колыма сможет принимать морские пассажирские суда, в том числе и арктические круизные. По предварительным подсчетам, это привлечет в область до 7 тыс. туристов в год. "Хотя территория региона не входит в арктический пояс и не омывается водами Северного Ледовитого океана, круизные суда, идущие через Арктику, смогут заплывать в магаданский порт для пополнения запасов, а туристы - для осмотра <...> достопримечательностей, знакомства с историей освоения Колымы", - отметили в правительстве.

В настоящее время в Магаданской области деятельность по внутреннему въездному туризму ведут четыре компании: "Кулу", "Магтур", "Каюр-Трэвел" и "Туркомпания Север". При этом две из них ("Магтур" и "Каюр-Трэвел") имеют опыт обслуживания круизных судов, в том числе, иностранных.

Компания "Экспедиция-тур" уже инвестировала 250 млн рублей в проект по созданию туркомплекса на острове Завьялова. Она же в 2018 году переселила из арктических районов Якутии на колымский остров 25 овцебыков, что обошлось предприятию в 30 млн рублей. Сейчас "Экспедиция-тур" планирует восстановить на острове популяцию снежных баранов, которые жили на острове несколько десятилетий назад, но были полностью истреблены людьми. Сейчас животным почти два года, они успешно пережили прошлую зиму. Овцебыки станут одной из достопримечательностей острова.

ТОР "Колыма"

ТОР "Колыма" начала работу в 2018 году и охватила практически все муниципальные образования области, отдаленные городские округа. Среди рабочих проектов - создание туристическо-рекреационного центра на острове Завьялова, развитие курорта Талая, турпроекты в Хасынском округе, строительство рыбоперерабатывающего завода в Северо-Эвенском городском округе.