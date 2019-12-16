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Конкурс ледяных скульптур начался в Магадане

Всего в соревновании приняли участие 14 команд

ТАСС, 16 декабря. Мастера-ледорезы из России, Белоруссии и Китая стали участниками международного конкурса ледяных скульптур "Магаданский хрусталь", который начался в понедельник днем в Магадане. На торжественной церемонии открытия мэр города Юрий Гришан совершил первый надпил на ледяной глыбе в знак старта состязаний, сообщил ТАСС представитель администрации областного центра.

На протяжении пяти дней профессиональные ледорезы и мастера-любители из Магадана, Карелии, Якутии, Белоруссии и Китая будут демонстрировать свое искусство под открытым небом, создавая изо льда сказочных персонажей. Всего в конкурсе приняли участие 14 команд: девять взрослых и пять детских. Итоги планируется подвести 21 декабря во время проведения праздничной новогодней программы.

"Открытие состоялось. "Зимняя сказка" - тема нашего конкурса. Местом проведения стала аллея "Магаданское время", потому что именно на ней когда-то давно проводились в Магадане самые первые состязания ледорезов", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что участники состязаний пока не раскрывают сюжетов своих будущих произведений. Информация о том, какие именно скульптуры украсят город, пока остается секретом даже для организаторов мероприятия.

По информации администрации, оценивать работы по двум номинациям - "Мастер" и "Юный скульптор" - будет специально отобранное жюри, состоящее из представителей мэрии города. Председателем жюри выбран заместитель главы Магадана Юрий Казетов. Будет оцениваться не только общий образ скульптуры, включающий законченность, произведенное впечатление, сюжет и оригинальность, но и рациональность использования материала и техника работы. "Будем смотреть, у кого как держится скульптура, были ли применены какие-то дополнительные материалы", - рассказали в мэрии.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
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