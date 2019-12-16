Моржей из бухты Средней направили заказчику

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Шесть моржей, находившихся в центре реабилитации морских животных в бухте Средней в Приморье, отправлены покупателю на самолете, сообщили ТАСС в понедельник во Владивостокской природоохранной прокуратуре.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средней в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, в связи с сообщениями о якобы незаконном содержанием в нем моржат. Также проверку законности вылова и содержания моржей провела Владивостокская природоохранная прокуратура. Ранее отсюда были выпущены в природу около 100 косаток и белух.

"В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие - моржи - по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что сейчас в Средней не содержится морских млекопитающих.

По информации коалиции общественных организаций, шесть моржей выловили в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту Среднюю.