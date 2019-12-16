{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Моржей из бухты Средней направили заказчику

Нарушений в документах нет

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Шесть моржей, находившихся в центре реабилитации морских животных в бухте Средней в Приморье, отправлены покупателю на самолете, сообщили ТАСС в понедельник во Владивостокской природоохранной прокуратуре.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средней в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, в связи с сообщениями о якобы незаконном содержанием в нем моржат. Также проверку законности вылова и содержания моржей провела Владивостокская природоохранная прокуратура. Ранее отсюда были выпущены в природу около 100 косаток и белух.

"В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие - моржи - по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что сейчас в Средней не содержится морских млекопитающих.

По информации коалиции общественных организаций, шесть моржей выловили в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту Среднюю.

Теги
РоссияСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
Реклама на ТАСС
Россотрудничество ожидает от Twitter разъяснений по поводу блокировки аккаунта
Представителям социальной сети направили письмо для выяснения причин блокировки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС