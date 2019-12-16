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Депутат от ЛДПР предложил ввести одиночное пожизненное заключение

Правительство инициативу не поддержало, отметив, что реализация законопроекта может потребовать строительства тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания
Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов в понедельник внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в РФ одиночного пожизненного лишения свободы в качестве высшей меры наказания. Документ, который получил отрицательный отзыв правительства, опубликован в думской электронной базе.

"Данным законопроектом предлагается установить в качестве высшей меры уголовного наказания одиночное пожизненное лишение свободы", - говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству высшей мерой наказания является смертная казнь, однако в 1997 году Россия подписала протокол N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в котором установлена отмена смертной казни в мирное время.

"В сложившейся ситуации фактически действующей высшей мерой уголовного наказания является пожизненное лишение свободы, которое осужденные лица отбывают в исправительных колониях строгого и особо строго режима", - констатирует Иванов, напоминая, что пожизненное заключение предусмотрено более чем за 20 видов преступлений, в то время как смертная казнь только за пять. В связи с этим "предлагается заменить смертную казнь одиночным пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в тюрьме".

Правительство подготовило на эту инициативу отрицательный отзыв, отметив, что законопроект противоречит ряду действующих норм. "Необходимо отметить, что реализация законопроекта может потребовать строительства тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований", - указывают в кабмине, отмечая, что автор не обозначил источники финансирования. "Правительством Российской законопроект не поддерживается", - сказано в тексте.

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