{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый семейный аттракцион откроется в "Сочи парке" в новогодние праздники

Новогодняя программа, частью которой станет открытие нового аттракциона, продлится с 28 декабря по 8 января
Описание
© Пресс-служба "Сочи Парка"

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Новый семейный аттракцион заработает в новогодние праздники в "Сочи парке". Гости смогут отправиться в путешествие по железной дороге в сказочную страну улиток, сообщила в понедельник пресс-служба парка.

"Один из главных сюрпризов предстоящих праздничных дней в "Сочи парке" - открытие нового семейного аттракциона "Экспресс Улиточка". Классический красный паровоз прокатит детей и взрослых по железной дороге, из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и обитателей этой тематической территории - симпатичных улиток", - говорится в сообщении.

Посетителей парка ждет и множество других развлечений. С 28 декабря по 8 января пройдут веселые новогодние гуляния, будут работать все аттракционы, откроется Усадьба Деда Мороза. "Среди праздничных премьер - уличное шоу "Оркестр Дедов Морозов", в котором сказочные волшебники сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных музыкальных инструментах. Также ежедневно посетители смогут увидеть парад сказочных героев, барабанное шоу, уличный перформанс "В поисках снега", поучаствуют в празднике в резиденции Бабы Яги и музыкальной "Диско-Елке", - отмечается в сообщении.

"Сочи парк" украсят разноцветными гирляндами, новогодняя подсветка появится на 57-метровом Колесе Времени, по парку расставят тематические фотозоны.

Программа новогодней ночи начнется 31 декабря в 20:00. "Гостей встретит новогодняя анимация и поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, запланированы веселые конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступления кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр, а после полуночи - фейерверк и новогодняя дискотека", - сообщает пресс-служба парка.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Парк занимает 27 гектаров, в нем расположены 22 современных аттракциона, стилизованный под замок отель, детский комплекс "Страна Медведия", территория мультимедийных игр, колесо обозрения, дельфинарий.
 

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Медведев подписал постановление о перерегистрации цен на жизненно важные лекарства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС