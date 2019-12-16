Новый семейный аттракцион откроется в "Сочи парке" в новогодние праздники

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Новый семейный аттракцион заработает в новогодние праздники в "Сочи парке". Гости смогут отправиться в путешествие по железной дороге в сказочную страну улиток, сообщила в понедельник пресс-служба парка.

"Один из главных сюрпризов предстоящих праздничных дней в "Сочи парке" - открытие нового семейного аттракциона "Экспресс Улиточка". Классический красный паровоз прокатит детей и взрослых по железной дороге, из окон вагонов пассажиры увидят сказочные ландшафты и обитателей этой тематической территории - симпатичных улиток", - говорится в сообщении.

Посетителей парка ждет и множество других развлечений. С 28 декабря по 8 января пройдут веселые новогодние гуляния, будут работать все аттракционы, откроется Усадьба Деда Мороза. "Среди праздничных премьер - уличное шоу "Оркестр Дедов Морозов", в котором сказочные волшебники сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных музыкальных инструментах. Также ежедневно посетители смогут увидеть парад сказочных героев, барабанное шоу, уличный перформанс "В поисках снега", поучаствуют в празднике в резиденции Бабы Яги и музыкальной "Диско-Елке", - отмечается в сообщении.

"Сочи парк" украсят разноцветными гирляндами, новогодняя подсветка появится на 57-метровом Колесе Времени, по парку расставят тематические фотозоны.

Программа новогодней ночи начнется 31 декабря в 20:00. "Гостей встретит новогодняя анимация и поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, запланированы веселые конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступления кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр, а после полуночи - фейерверк и новогодняя дискотека", - сообщает пресс-служба парка.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Парк занимает 27 гектаров, в нем расположены 22 современных аттракциона, стилизованный под замок отель, детский комплекс "Страна Медведия", территория мультимедийных игр, колесо обозрения, дельфинарий.

