ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают принятие закона о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 70% россиян считают, что в РФ нужен закон о профилактике семейно-бытового насилия, следует из опубликованных в понедельник результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Россиян спросили о том, нужен ли закон о профилактике семейно-бытового насилия. Большинство россиян уверены, что такой закон нужен в нашей стране (70%). При этом женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин и 57% мужчин). Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил о маловажности данного вопроса", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Как следует из результатов опроса, абсолютное большинство россиян (90%) говорят о том, что домашнее насилие недопустимо. Около 78% респондентов считают эту тему важной, при этом каждый пятый (12%) опрошенный никогда не задумывался о теме домашнего насилия или не знал о такой проблеме.

40% россиян слышали от своих знакомых о случаях побоев или применения силы в их семьях. Ничего не слышали о подобных инцидентах 58%.

"С поговоркой "бьет - значит любит" 95% респондентов не согласились. А вот с пословицей "худой мир лучше доброй ссоры" согласились 61% россиян. Почти поровну разделилось мнение о поговорке "милые бранятся - только тешатся" (46% согласились и 49% не согласны)", - отмечается в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 декабря 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

О законопроекте

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованный ранее на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях. Предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК РФ, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам сказал, что на проблему с домашним насилием нужно реагировать. Он выразил уверенность, что в двадцать первом веке никого не может утешить формула "бьет - значит, любит", но при этом отметил, что пока у него нет окончательного мнения по предложенному законопроекту о домашнем насилии.