Белгородский губернатор сделал 31 декабря выходным для госслужащих в регионе

КУРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поддержал инициативу жителей региона о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря 2019 года. Соответствующее распоряжение действует в отношении госслужащих и работников подведомственных структур, сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поддержал предложения белгородцев о переносе в нашем регионе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Мои полномочия позволяют принять решение только в отношении госслужащих и работников подведомственных структур. Рассчитываю на поддержку и понимание со стороны работодателей", - написал губернатор.