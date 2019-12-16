{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Белгородский губернатор сделал 31 декабря выходным для госслужащих в регионе

Евгений Савченко также рассчитывает на поддержку со стороны работодателей

КУРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поддержал инициативу жителей региона о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря 2019 года. Соответствующее распоряжение действует в отношении госслужащих и работников подведомственных структур, сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поддержал предложения белгородцев о переносе в нашем регионе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Мои полномочия позволяют принять решение только в отношении госслужащих и работников подведомственных структур. Рассчитываю на поддержку и понимание со стороны работодателей", - написал губернатор.

 

Теги
РоссияБелгородская областьНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Ветераны в честь годовщины Победы смогут бесплатно проехать по Крымскому мосту на поезде
Акция будет действовать с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничения количества поездок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС