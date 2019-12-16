{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделит $2,5 млн на интеграцию белорусских детей-инвалидов в систему образования

Перевод средств Детскому фонду ООН осуществляется в целях обеспечения участия России в международных усилиях по оказанию содействия правительству Белоруссии в сфере интеграции детей-инвалидов в систему образования страны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит Детскому фонду ООН до $2,5 млн на реализацию проекта интеграции детей с ограниченными возможностями в систему образования в Республике Беларусь. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в 2019 году за счет средств федерального бюджета до $2,5 млн в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на реализацию проекта "Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка" в Республике Беларусь" - говорится в документе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился обеспечить финансирование расходов за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству иностранных дел России в федеральном бюджете на 2019 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы".

Перевод средств Детскому фонду ООН осуществляется в целях обеспечения участия РФ в международных усилиях по оказанию содействия правительству Белоруссии в сфере интеграции детей-инвалидов в систему образования страны.

Фонд был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН как Международный чрезвычайный фонд помощи детям (англ. UN International Children's Emergency Fund - UNICEF). Его целью было оказание помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны.

Изначально предполагалось, что фонд будет временным, однако в 1953 года он стал постоянной действующей организацией в системе ООН. Тогда же он получил новое название - Детский фонд ООН (англ. United Nations Children's Fund), но сохранил за собой аббревиатуру ЮНИСЕФ. Сфера его компетенции была расширена: он стал отвечать за защиту прав детей, обеспечение доступа к образованию и медицинской помощи, предотвращение детских болезней и насилия в отношении несовершеннолетних.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года
Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС