Кабмин выделит $2,5 млн на интеграцию белорусских детей-инвалидов в систему образования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит Детскому фонду ООН до $2,5 млн на реализацию проекта интеграции детей с ограниченными возможностями в систему образования в Республике Беларусь. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в 2019 году за счет средств федерального бюджета до $2,5 млн в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на реализацию проекта "Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка" в Республике Беларусь" - говорится в документе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился обеспечить финансирование расходов за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству иностранных дел России в федеральном бюджете на 2019 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы".

Перевод средств Детскому фонду ООН осуществляется в целях обеспечения участия РФ в международных усилиях по оказанию содействия правительству Белоруссии в сфере интеграции детей-инвалидов в систему образования страны.

Фонд был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН как Международный чрезвычайный фонд помощи детям (англ. UN International Children's Emergency Fund - UNICEF). Его целью было оказание помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны.

Изначально предполагалось, что фонд будет временным, однако в 1953 года он стал постоянной действующей организацией в системе ООН. Тогда же он получил новое название - Детский фонд ООН (англ. United Nations Children's Fund), но сохранил за собой аббревиатуру ЮНИСЕФ. Сфера его компетенции была расширена: он стал отвечать за защиту прав детей, обеспечение доступа к образованию и медицинской помощи, предотвращение детских болезней и насилия в отношении несовершеннолетних.