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Российская НКО 25 декабря представит доклад о ситуации с блокировкой аккаунтов в Twitter

В докладе также будут предложения по изменению российского законодательства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей" 25 декабря представит аналитический доклад, посвященный ситуации с блокировкой ряда аккаунтов в Twitter. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава фонда, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Роскомнадзор в понедельник потребовал от Twitter разъяснить причины блокировки ряда российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества, проекта "Хорошие новости" и Малькевича. Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

"Благодарны Роскомнадзору за оперативную реакцию и за его позицию, о которой он публично заявил. Ситуация действительно назрела, мы 25 декабря представим наш документ, где собраны все вопиющие случаи, нарушения в принципе прав пользователей Twitter и нарушения российского законодательства тоже, конкретные случаи, кейсы, все собрано и описано", - сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что в докладе также будут предложения по изменению российского законодательства. "Я вижу, что здесь гражданское общество и власть четко вместе обозначили свою позицию. Главный вопрос, который мы задаем, - есть ли сейчас в российском законодательстве возможность поставить на место этих всех зарвавшихся товарищей? Потому что штрафы по 3 тыс. рублей, которые они платят, это все несерьезно, но есть ли у нас другие инструменты, которые заставят их вообще с нами считаться?" - отметил глава фонда.

По его словам, "никогда такого не было, чтобы орган власти был лишен аккаунта, причем без объяснения причин и без предупреждения". "Мне кажется, что после этого впору действительно начать серьезную системную работу по изменению российского законодательства в сфере регулирования интернета. Потому что пока мы не готовы отстаивать свои права в должной мере", - заключил член ОП.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта "Хорошие новости", который специализируется на распространении позитивной информации. Создатели проекта уточнили, что "поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы". Тем не менее они создали резервный аккаунт в той же социальной сети. В свою очередь Малькевич 9 декабря сообщил ТАСС, что Twitter также без объяснения причин заблокировал его аккаунт.

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