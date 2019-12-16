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Минобрнауки получило полномочия по поддержке волонтерских организаций

Ведомство будет оказывать поддержку организаторам добровольческой деятельности, добровольческим организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о наделении министерства науки и высшего образования РФ полномочиями по оказанию поддержки волонтерским организациям. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, вносимым в положение о Минобрнауки, ведомство будет оказывать "поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской деятельности) и добровольческим (волонтерским) организациям", следует из текста документа.

В конце декабря 2018 года глава ведомства Михаил Котюков заявлял о намерении наделить Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) полномочиями по предоставлению грантов на волонтерскую деятельность. Кроме того, при министерстве планировалось создать специальный совет для взаимодействия с добровольцами.

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