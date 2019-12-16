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Матвиенко призвала быстрее решить проблему доступности эффективных лекарств

Спикер Совфеда также указала на перебои с обеспечением жизненно необходимыми препаратами

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на заседании Совета законодателей РФ, посвященном качеству и доступности медицинской помощи, призвала как можно скорее решить вопрос доступности для населения эффективных и надежных лекарств.

"Может быть, действительно начать более серьезно решать вопрос лекарственного страхования, а такое рассмотрение в Минздраве идет, [предусмотреть] другие формы. Но просто констатировать, что лекарства становятся недоступными, а люди часто покупают те лекарства, которые абсолютно бесполезны и не оказывают никакого лечебного воздействия, только чтобы просто что-то прописать, дальше так нельзя", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что лекарства становятся все более недоступными, "особенно для малооплачиваемых категорий населения", в частности, для пенсионеров.

"Это общая задача и федерального центра, и субъекта", - подчеркнула Матвиенко. "Давайте думать вместе, что делать с надежным доступным лекарственным обеспечением для нашего населения", - добавила она.

Среди проблем спикер Совфеда также выделила перебои с обеспечением жизненно необходимыми препаратами.

Орфанные заболевания

Матвиенко также напомнила, что Совет Федерации во взаимодействии с Минздравом и правительством системно занимается вопросом перевода на федеральное финансирование орфанных заболеваний. По ее словам, в этом году была снята нагрузка с региональных бюджетов по пяти таким заболеваниям, еще два вида будут переведены в 2020 году.

"А всего у нас 24 редких заболевания в списке... Тренд позитивный, правительство понимает важность этой задачи, <...> но я бы просила Министерство здравоохранения РФ проводить эффективные закупки, поскольку они массовые, значит должна цена снижаться, отладить четкие системные поставки лекарств в каждый субъект", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она также попросила создать четкий реестр больных по всем видам орфанных заболеваний, которого сейчас нет. "Нужно провести необходимую системно-организационную и иную работу, чтобы мы могли дальше двигаться по гарантированному обеспечению больных орфанными заболеваниями [лекарствами] централизованно за счет федерального бюджета", - заключила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина Ивановна
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