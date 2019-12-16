Русский музей уберет из продажи в кафе шоколад с портретом Сталина после жалобы посетителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Дирекция Русского музея потребовала убрать из продажи в музейном кафе шоколадки с изображениями политических и исторических деятелей после жалобы посетителя на продукцию с портретом Иосифа Сталина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Пользователь социальной сети Facebook выложил на своей странице фотографию с билетом в Русский музей и шоколадкой с портретом Сталина. В подписи он отметил, что на него произвел "неизгладимое впечатление" факт продажи такой продукции в музее.

"Наши арендаторы кафе в корпусе Бенуа закупили шоколадки из серии "Лица России" без согласования с музеем. В ближайшее время они будут убраны из продажи", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Представители музея не уточнили, какие еще портреты использовались на этикетках, но отметили, что "уберут из продажи всю серию".

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, учрежденный указом Николая II в 1895 году. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.