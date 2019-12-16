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Володин указал на дефицит кадров в медицине

Проблема требует мер со стороны правительства, отметил спикер Госдумы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник призвал правительство принять меры для решения проблемы нехватки медицинских кадров, в противном случае она будет усугубляться.

"Речь идет о проблемах, которые невозможно решить с четверга на пятницу, невозможно решить в течение года или двух. Это вопрос обеспечения профессиональными кадрами медицинских учреждений", - сказал он на заседании Совета законодателей в понедельник.

"На сегодняшний день проблема все больше и больше становится нерешаемой. Если только не будут правительством предложены конкретные меры, мы с вами столкнемся с вызовами, которые невозможно будет решить, как мы, допустим, решали проблему обеспечения больниц высокотехнологичными диагностическими устройствами", - продолжил председатель Госдумы. Он заметил, что закупленная техника сегодня "простаивает, пылится", так как на ней некому работать.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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