Минздрав разработал документ по повышению качества медпомощи пациентам с муковисцидозом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила дорожную карту по повышению качества оказания медпомощи и обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом, тяжелым заболеванием легких, которое проявляется в детском возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в понедельник.

"Согласно дорожной карте, до конца текущего года Минздрав России подготовит и направит в субъекты Российской Федерации информационное письмо о возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию, а также разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств", - говорится в сообщении.

Планируется, что в первом квартале 2020 года Минздрав обновит клинические рекомендации по муковисцидозу у детей с включением обоснованных данных по оптимальной форме ферментозаместительной терапии, а также доработает их у взрослых. Кроме того, будет доработан список небезопасных препаратов для контроля. При этом будут проведены дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года будет сформирован и опубликован перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения. "В дорожную карту включены и вопросы установления инвалидности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе", - приводит пресс-служба слова министра Вероники Скворцовой.

Проблема с лекарствами

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. В регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.