{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав разработал документ по повышению качества медпомощи пациентам с муковисцидозом

Вероника Скворцова утвердила дорожную карту по повышению качества оказания медпомощи и обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила дорожную карту по повышению качества оказания медпомощи и обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом, тяжелым заболеванием легких, которое проявляется в детском возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в понедельник.

На эту тему

"Согласно дорожной карте, до конца текущего года Минздрав России подготовит и направит в субъекты Российской Федерации информационное письмо о возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию, а также разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств", - говорится в сообщении.

Планируется, что в первом квартале 2020 года Минздрав обновит клинические рекомендации по муковисцидозу у детей с включением обоснованных данных по оптимальной форме ферментозаместительной терапии, а также доработает их у взрослых. Кроме того, будет доработан список небезопасных препаратов для контроля. При этом будут проведены дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года будет сформирован и опубликован перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения. "В дорожную карту включены и вопросы установления инвалидности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе", - приводит пресс-служба слова министра Вероники Скворцовой.

Проблема с лекарствами

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. В регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей Адыгеи
Власти республики сообщили, что собрано около тысячи подарочных наборов с конфетами и более тысячи бутылок лимонада от местного производителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС