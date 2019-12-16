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Искусственный интеллект МФТИ для игры Minecraft победил в международном конкурсе

Новая методика обучения ИИ, созданная при его разработке, ускорит создание автономных мобильных роботов и роботов-манипуляторов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Игровой искусственный интеллект (ИИ) для игры Minecraft, разработанный учеными из России, стал победителем международного конкурса MineRL. Новая методика обучения ИИ, созданная при его разработке, ускорит создание автономных мобильных роботов и роботов-манипуляторов, сообщила в понедельник пресс-служба МФТИ.

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"До этого многие успехи достигались за счет грубой силы, использования множества процессоров для обучения сложных систем. Как только в требования добавилась необходимость разработки вычислительно-эффективных методов, шансы всех команд уравнялись. В таких условиях наши ребята оказались лучше всех", - привела пресс-служба вуза слова директора Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрея Райгородского.

Конкурс MineRL был совместно организован компанией Microsoft и университетом Карнеги-Меллон (США). Участники этого соревнования должны были создать систему искусственного интеллекта на базе так называемого "обучения с подкреплением" (reinforcement learning). Подобные системы сейчас применяются для создания самых продвинутых форм ИИ, в том числе способных играть в другие компьютерные и настольные игры.

В соответствии с условиями конкурса, российские исследователи и их конкуренты должны были создать нейросеть, способную самостоятельно играть в популярную компьютерную игру Minecraft. В частности, ИИ должен был уметь искать ресурсы и создавать новые инструменты, а также решать другие сложные задачи. В общей сложности в соревновании участвовало больше 40 команд со всего мира.

Как отмечает пресс-служба МФТИ, соревнование длилось пять месяцев, всего было два раунда. В первом команда Физтеха заняла третье место, во втором - обошла девять финалистов и заняла первое место с существенным отрывом. Победа российских ученых была, в том числе, связана с тем, что им удалось "научить" их ИИ "забывать" некорректные экспертные демонстрации решения поставленной задачи.

"Игровая среда Minecraft, в которой мы смогли продемонстрировать интеллектуальное поведение агента, реализует большое разнообразие разных типов взаимодействия человека со сложной непредсказуемой внешней средой. В этом плане она является отличным симулятором, приближенным к реальности, и для нее намного сложнее разрабатывать методы обучения поведения, чем для таких сред как го, Dota или Starcraft", - подытожил Александр Панов, один из разработчиков ИИ и заведующий лабораторией МФТИ.

Россия в мире нейросетей

За последние годы ученые значительно продвинулись в разработке систем искусственного интеллекта и создали нейросети, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий. Это стало возможным как благодаря развитию вычислительных систем, так и появлению новых математических принципов, описывающих устройство и работу систем машинного обучения.

К примеру, недавно математики из США создали систему ИИ, способную распознавать следы меланомы, рака кожи, и превосходящую в этом отношении ведущих экспертов-онкологов. Также были созданы нейросети, способные рисовать картины и "раскрашивать" видеоролики в стиле Винсента Ван Гога или Василия Кандинского, а также превосходящие человека при игре в древнекитайскую стратегию го, компьютерные шутеры и стратегии, такие как Starcraft и Quake III Arena.

Сверхбыстрое развитие нейросетей во многом обусловлено вниманием со стороны крупнейших игроков IT-рынка и их активным сотрудничеством с учеными, в том числе с российскими специалистами. К примеру, за последние два года компании Facebook и Amazon уже заключали соглашения о сотрудничестве с учеными из МФТИ, создавшими систему разговорного искусственного интеллекта iPavlov и другие проекты на базе машинного обучения и нейросетей.

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