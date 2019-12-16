Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о переносе выходного дня для государственных и муниципальных служащих с 28 декабря 2019 года на 31 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Соответствующий указ подписан", - сказал собеседник агентства.

О намерении перенести выходной день глава региона заявил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти. "Мы все понимаем прекрасно, что 31 декабря преимущественно всегда сокращенный день как минимум. Поэтому я принял решение, что 28 декабря - день рабочий, 31 декабря - отдыхаем. Это касается государственных и муниципальных служащих, подведомственных учреждений", - сказал Бречалов.

По его словам, частные компании и организации будут принимать соответствующее решение самостоятельно.