Яхтенный туризм стал популярным видом отдыха на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Популярность яхтенного отдыха у небольших архипелагов в акватории острова Хайнань растет среди туристов в этой южнокитайской провинции. Об этом сообщило управление по делам спорта, туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня.

"На Хайнане происходит бурное развитие яхтенного туризма, чему способствуют крайне благоприятные природные условия, а также стимулирующие меры [властей]", - говорится на официальной странице ведомства в социальной сети WeChat. Количество новых зарегистрированных яхт на Хайнане с июня по ноябрь включительно увеличилось в годовом исчислении на 33%, составив 95 судов. Только за это время в регионе открылось шесть яхт-клубов.

По данным управления, на остров приезжает все больше туристов, предпочитающих провести отдых на яхтах в праздники. Например, только на южном курорте Санья за неделю выходных (с 1 по 7 октября) по случаю 70-й годовщины образования КНР их число превысило 16,8 тыс. человек, что почти на 72% больше показателя за аналогичный период в 2018 году.

Как отмечается в заявлении, рост популярности яхтенного отдыха во многом объясняется глобальной тенденцией: все больше людей на планете предпочитают провести отпуск на тропических островах, к которым относятся и небольшие архипелаги в акватории Хайнаня. По статистике, к такой категории относятся примерно 17% международных туристов.

"По мере повышения уровня благосостояния все больше отдыхающих ищут более насыщенных ощущений. Это приводит к постоянному увеличению разнообразия туристических продуктов, одновременно растет спрос на т. н. островной отдых, куда прежде всего относится яхтенный туризм", - пояснил сотрудник Китайской академии туризма Юй Чао.

Ранее в этом году местные власти представили план развития яхтенного туризма на территории экспериментальной зоны свободной торговли провинции Хайнань, согласно которому между островом и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта. Компетентные ведомства создают благоприятные условия и эффективную законодательную основу для бизнеса в этой сфере. Одна из задач - сформировать на Хайнане международный центр яхтенного туризма.