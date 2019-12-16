{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Яхтенный туризм стал популярным видом отдыха на Хайнане

Количество новых зарегистрированных яхт на Хайнане с июня по ноябрь включительно увеличилось на 33%

ХАЙКОУ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Популярность яхтенного отдыха у небольших архипелагов в акватории острова Хайнань растет среди туристов в этой южнокитайской провинции. Об этом сообщило управление по делам спорта, туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня.

"На Хайнане происходит бурное развитие яхтенного туризма, чему способствуют крайне благоприятные природные условия, а также стимулирующие меры [властей]", - говорится на официальной странице ведомства в социальной сети WeChat. Количество новых зарегистрированных яхт на Хайнане с июня по ноябрь включительно увеличилось в годовом исчислении на 33%, составив 95 судов. Только за это время в регионе открылось шесть яхт-клубов.

По данным управления, на остров приезжает все больше туристов, предпочитающих провести отдых на яхтах в праздники. Например, только на южном курорте Санья за неделю выходных (с 1 по 7 октября) по случаю 70-й годовщины образования КНР их число превысило 16,8 тыс. человек, что почти на 72% больше показателя за аналогичный период в 2018 году.

Как отмечается в заявлении, рост популярности яхтенного отдыха во многом объясняется глобальной тенденцией: все больше людей на планете предпочитают провести отпуск на тропических островах, к которым относятся и небольшие архипелаги в акватории Хайнаня. По статистике, к такой категории относятся примерно 17% международных туристов.

"По мере повышения уровня благосостояния все больше отдыхающих ищут более насыщенных ощущений. Это приводит к постоянному увеличению разнообразия туристических продуктов, одновременно растет спрос на т. н. островной отдых, куда прежде всего относится яхтенный туризм", - пояснил сотрудник Китайской академии туризма Юй Чао.

Ранее в этом году местные власти представили план развития яхтенного туризма на территории экспериментальной зоны свободной торговли провинции Хайнань, согласно которому между островом и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта. Компетентные ведомства создают благоприятные условия и эффективную законодательную основу для бизнеса в этой сфере. Одна из задач - сформировать на Хайнане международный центр яхтенного туризма.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей Адыгеи
Власти республики сообщили, что собрано около тысячи подарочных наборов с конфетами и более тысячи бутылок лимонада от местного производителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС