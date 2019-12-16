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Губернатор Ненецкого Автономного округа сделал 31 декабря выходным для госслужащих

Согласно подписанному указу рабочий день переносится на субботу, 28 декабря

ТАСС, 16 декабря. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский подписал указ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. Документ распространяется на государственные и муниципальные органы НАО и подведомственные учреждения, сообщила в понедельник пресс-служба администрации округа.

"Документом глава региона рекомендовал государственным органам Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований, организациям, находящимся в собственности Ненецкого автономного округа и в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа, перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

31 декабря уже объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии и Удмуртии. Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округНовый год и Рождество - 2020
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