Губернатор Ненецкого Автономного округа сделал 31 декабря выходным для госслужащих

ТАСС, 16 декабря. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский подписал указ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря. Документ распространяется на государственные и муниципальные органы НАО и подведомственные учреждения, сообщила в понедельник пресс-служба администрации округа.

"Документом глава региона рекомендовал государственным органам Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований, организациям, находящимся в собственности Ненецкого автономного округа и в собственности муниципальных образований Ненецкого автономного округа, перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

31 декабря уже объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии и Удмуртии. Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.