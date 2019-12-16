{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СКФУ откроет программы переподготовки в области искусственного интеллекта

На обучение приглашаются лица, имеющие или получающие высшее образование

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в 2020 году расширит кластер образовательных программ, развивающих компетенции обучающихся в области искусственного интеллекта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сразу три института СКФУ анонсируют набор на новые программы профессиональной переподготовки в области искусственного интеллекта", - уточнили в пресс-службе, добавив, что обучение первых слушателей вуз планирует начать с февраля 2020 года.

Институт информационных технологий и телекоммуникаций предлагает программу "Специалист в области искусственного интеллекта", Институт математики и естественных наук откроет набор на программу "Искусственный интеллект", а Гуманитарный институт анонсирует программу профессиональной переподготовки в области компьютерной лингвистики.

"На обучение по программам профессиональной переподготовки приглашаются лица, имеющие или получающие высшее образование, специалисты в области информационных технологий, лингвистики, работники и руководители предприятий, предприниматели, желающие заниматься применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных в реальных организациях, для преподавателей колледжей, техникумов, вузов, аспирантов и магистров, бизнес-менеджеров, деятельность которых связана с данными и технологиями, сотрудники компаний по выпуску программного обеспечения (менеджеры проектов, руководители групп разработки), сотрудники эксплуатационно-технических отделов средств вычислительной техники и служб, связанных с разработкой программного обеспечения", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Полпред в УФО предложил поэту Резнику сочинить гимн к 300-летию Екатеринбурга
Народный артист РФ Илья Резник сообщил, что рад поступившему предложению, но при этом отметил, что создание гимна - сложный процесс
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС