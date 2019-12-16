СКФУ откроет программы переподготовки в области искусственного интеллекта

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в 2020 году расширит кластер образовательных программ, развивающих компетенции обучающихся в области искусственного интеллекта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сразу три института СКФУ анонсируют набор на новые программы профессиональной переподготовки в области искусственного интеллекта", - уточнили в пресс-службе, добавив, что обучение первых слушателей вуз планирует начать с февраля 2020 года.

Институт информационных технологий и телекоммуникаций предлагает программу "Специалист в области искусственного интеллекта", Институт математики и естественных наук откроет набор на программу "Искусственный интеллект", а Гуманитарный институт анонсирует программу профессиональной переподготовки в области компьютерной лингвистики.

"На обучение по программам профессиональной переподготовки приглашаются лица, имеющие или получающие высшее образование, специалисты в области информационных технологий, лингвистики, работники и руководители предприятий, предприниматели, желающие заниматься применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки больших данных в реальных организациях, для преподавателей колледжей, техникумов, вузов, аспирантов и магистров, бизнес-менеджеров, деятельность которых связана с данными и технологиями, сотрудники компаний по выпуску программного обеспечения (менеджеры проектов, руководители групп разработки), сотрудники эксплуатационно-технических отделов средств вычислительной техники и служб, связанных с разработкой программного обеспечения", - добавили в пресс-службе.