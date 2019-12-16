Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей Адыгеи

МАЙКОП, 16 декабря. /ТАСС/. Адыгея направила гуманитарный груз со сладкими новогодними подарками для детей Донбасса, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя регионального комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов.

"Муниципалитеты и организации поддержали инициативу главы Адыгеи по сбору новогодних подарков для детей Донбасса. Мы отправили более тонны груза, который в сопровождении представителя Главного управления МЧС РФ по республике доставит его в Донской спасательный центр в поселок Ковалевку Ростовской области. В дальнейшем наша гуманитарная помощь будет направлена в Донбасс", - сказал он.

Собрано около тысячи подарочных наборов с конфетами и более тысячи бутылок лимонада от местного производителя. Адыгея направляет подарки детям Донбасса четвертый год подряд, уточнил Манапов.