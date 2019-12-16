Следователи в Татарстане начали проверку из-за лишения инвалида войны допвыплат

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи в Татарстане организовали доследственную проверку после сообщений в СМИ о лишении инвалида Великой Отечественной войны надбавки к пенсии. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Казани сотрудники социальных служб лишили надбавки к пенсии 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пенсионеру перестали начислять выплаты из-за того, что сотрудники управляющей компании по ошибке удалили его из списка проживающих в доме граждан, после чего работники социальных служб сочли его умершим.