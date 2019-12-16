Уборку снега с крыш в Петербурге будут контролировать при помощи беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга введут зимой единую систему контроля за состоянием крыш зданий, чтобы на них не образовывались наледи и снежный покров, которые представляют опасность для прохожих. Об этом сообщил в понедельник на совещании у губернатора начальник государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Олег Зотов.

"Принято решение о введении единого механизма ведомственного контроля за соблюдением требований зимней уборки. Такой механизм можно реализовать с помощью интернет-портала паспортизации объектов благоустройства, функционал уже нарабатывается комитетом по информатизации и связи. Мы полагаем, что реализованный с помощью современной информационной системы механизм ведомственного контроля - а это, в первую очередь, сбор и анализ информации и простая процедура передачи управленческих решений на места, позволит оперативно доводить поручения по очистке кровли до подведомственных учреждений, учитывать и анализировать информацию о выполненных работах по очистке кровель", - сказал Зотов.

По словам начальника ГАТИ, система контроля за уборкой нежилых зданий уже опробована в Петроградском районе и будет применяться во всем городе. Губернатор Александр Беглов поручил распространить этот опыт также на жилые дома.

Электронная система контроля, как пояснил Зотов, предполагает создание адресной базы, в которую будут загружаться данные о состоянии кровель и фасадов домов, а также сведения о проведенных работах. Предполагается также удаленный контроль с помощью фотофиксации - она будет выполняться в том числе с использованием беспилотников.

"Снизу не видно всех тех повреждений крыш и фасадов, которые могут привести к неприятным последствиям. Поэтому мы используем беспилотники для более четкого осмотра состояния фасада, контроля состояния кровли и карнизного свеса, которые являются основным источником опасности для пешеходов, особенно в центральных районах. Беспилотные летательные аппараты позволяют комплексно обследовать территорию кварталов и выявлять нарушения", - пояснил Зотов.

Для организаций, в ведении которых находятся нежилые здания, разработана система самопроверки готовности к зимней уборке, для этого на сайте размещены анкеты. "Это первый наш опыт, и уже сегодня такое тестирование прошли свыше 300 пользователей", - сообщил начальник ГАТИ.