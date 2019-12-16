{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уборку снега с крыш в Петербурге будут контролировать при помощи беспилотников

Власти города сообщили, что с помощью летательных аппаратов будут проверять состояние крыш и фасадов жилых домов и оперативно выявлять и устранять имеющиеся нарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга введут зимой единую систему контроля за состоянием крыш зданий, чтобы на них не образовывались наледи и снежный покров, которые представляют опасность для прохожих. Об этом сообщил в понедельник на совещании у губернатора начальник государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Олег Зотов.

На эту тему

"Принято решение о введении единого механизма ведомственного контроля за соблюдением требований зимней уборки. Такой механизм можно реализовать с помощью интернет-портала паспортизации объектов благоустройства, функционал уже нарабатывается комитетом по информатизации и связи. Мы полагаем, что реализованный с помощью современной информационной системы механизм ведомственного контроля - а это, в первую очередь, сбор и анализ информации и простая процедура передачи управленческих решений на места, позволит оперативно доводить поручения по очистке кровли до подведомственных учреждений, учитывать и анализировать информацию о выполненных работах по очистке кровель", - сказал Зотов.

По словам начальника ГАТИ, система контроля за уборкой нежилых зданий уже опробована в Петроградском районе и будет применяться во всем городе. Губернатор Александр Беглов поручил распространить этот опыт также на жилые дома.

Электронная система контроля, как пояснил Зотов, предполагает создание адресной базы, в которую будут загружаться данные о состоянии кровель и фасадов домов, а также сведения о проведенных работах. Предполагается также удаленный контроль с помощью фотофиксации - она будет выполняться в том числе с использованием беспилотников.

"Снизу не видно всех тех повреждений крыш и фасадов, которые могут привести к неприятным последствиям. Поэтому мы используем беспилотники для более четкого осмотра состояния фасада, контроля состояния кровли и карнизного свеса, которые являются основным источником опасности для пешеходов, особенно в центральных районах. Беспилотные летательные аппараты позволяют комплексно обследовать территорию кварталов и выявлять нарушения", - пояснил Зотов.

Для организаций, в ведении которых находятся нежилые здания, разработана система самопроверки готовности к зимней уборке, для этого на сайте размещены анкеты. "Это первый наш опыт, и уже сегодня такое тестирование прошли свыше 300 пользователей", - сообщил начальник ГАТИ.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд заблокировал показ Английской премьер-лиги на сайте "Матч ТВ" по иску Rambler
В суде сообщили, что показ заблокирован из-за нарушения авторских прав
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС