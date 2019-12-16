Новгородская область рассчитывает на федеральную помощь в ремонте школ и детсадов после ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Новгородская область готовит документы для обращения в правительство РФ с просьбой выделить из резервного фонда средства на восстановление школ и детских садов, пострадавших от ураганного ветра и ливней. По предварительным подсчетам, на ремонт более чем 30 учреждений необходимо порядка 76 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС региональный министр образования Евгения Серебрякова.

По данным министерства образования Новгородской области, 36 образовательных учреждений региона пострадали из-за ураганного ветра в конце октября и сильных затяжных ливней в начале ноября.

"По предварительным данным, на полное восстановление учебных заведений потребуется более 76 млн рублей. В настоящее время мы готовим проектно-сметную документацию на проведение ремонта в учебных заведениях, пострадавших от непогоды. Предполагается, что документация будет полностью составлена к концу января 2020 года, тогда же мы узнаем точную сумму, которая потребуется на восстановление. Наш следующий шаг - направление запроса в резервный фонд правительства РФ на получение средств на ремонт образовательных организаций", - сказала Серебрякова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, по поручению губернатора Андрея Никитина, из резервного фонда регионального правительства уже выделено порядка более 1,2 млн рублей на аварийно-восстановительные работы в пострадавшей школе в городе Старая Русса и трех детских садах. "Также будет оказана адресная помощь в размере более чем 2,3 млн рублей из областного бюджета 17 образовательным учреждениям Крестецкого, Парфинского, Окуловского и Новгородского районов. На эти средства будут проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы", - добавила глава министерства.