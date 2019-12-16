Верховный суд Украины позволил канонической УПЦ сохранить нынешнее название

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд разрешил Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Украинская православная церковь указывает, что она является независимой от РПЦ религиозной организацией, поскольку томос ей был предоставлен еще в 1990 году. Закон, который обязывает церкви указывать свою принадлежность к России, был принят при президенте Петре Порошенко с целью создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете государственным ведомствам и их подразделениям, а также регистраторам и нотариусам проводить любые регистрационные действия. В частности, запрет на изменения регистрации церкви распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, находящиеся в ведении УПЦ.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР (Единый госреестр) о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в постановлении Верховного суда.

УПЦ добивалась в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры от 25 января 2019 года "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".