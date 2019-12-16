{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Обновлено 

Верховный суд Украины позволил канонической УПЦ сохранить нынешнее название

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины
Здание Верховного суда Украины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Здание Верховного суда Украины
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд разрешил Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Украинская православная церковь указывает, что она является независимой от РПЦ религиозной организацией, поскольку томос ей был предоставлен еще в 1990 году. Закон, который обязывает церкви указывать свою принадлежность к России, был принят при президенте Петре Порошенко с целью создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете государственным ведомствам и их подразделениям, а также регистраторам и нотариусам проводить любые регистрационные действия. В частности, запрет на изменения регистрации церкви распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, находящиеся в ведении УПЦ.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР (Единый госреестр) о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в постановлении Верховного суда.

УПЦ добивалась в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры от 25 января 2019 года "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Реклама на ТАСС
Более 30 газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года
До конца года в регионе могут открыть еще 17 газопроводов, что увеличит протяженность новых сетей до 200 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС