"Яндекс.Дзен" и ura.news обязали предоставлять данные о пользователях по запросу спецслужб

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор внес сервис "Яндекс.Дзен" и издание ura.news в реестр организаторов распространения информации, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно, - говорится в сообщении. - Сервисы ООО "Яндекс", в настоящее время находящиеся в реестре: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru, local.yandex.ru".

Федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.