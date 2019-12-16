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"Яндекс.Дзен" и ura.news обязали предоставлять данные о пользователях по запросу спецслужб

Сервис и издание внесены в реестр организаторов распространения информации
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор внес сервис "Яндекс.Дзен" и издание ura.news в реестр организаторов распространения информации, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно, - говорится в сообщении. - Сервисы ООО "Яндекс", в настоящее время находящиеся в реестре: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru, local.yandex.ru".

Федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

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