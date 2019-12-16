Нижегородский губернатор поручил за сутки проверить качество уборки улиц от снега и льда

ТАСС, 16 декабря. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам городов и районов в ближайшие сутки проверить качество уборки улиц от снега и льда. Поводом стало двукратное увеличение обращений граждан в травмпункты, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в понедельник.

"Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки", - цитируют в правительстве губернатора.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения области Александр Смирнов сообщил губернатору, что в некоторых районах вдвое увеличилось количество обращений от граждан, получивших травму на улицах.

Губернатор отметил, что отчеты глав муниципалитетов по итогам проверок будут сверяться с сообщениями от граждан. Инспекции по проверке улиц должны проводиться регулярно, отметил Никитин. "Главам тех муниципалитетов, где люди не могут безопасно передвигаться по улице, должно быть стыдно!", - сказал губернатор.