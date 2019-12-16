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Новый год и Рождество - 2020

В Ингушетии объявили 31 декабря выходным днем для работников госучреждений

Частные организации будут принимать решение о графике работы самостоятельно

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии приняли решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря 2019 года для работников госучреждений региона, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря для государственных гражданских служащих и работников госучреждений региона", - говорится в сообщении.

Как сообщается, распоряжение в частности, касается руководителей органов местного самоуправления и муниципальных образований, которым рекомендовано предусмотреть для своих работников аналогичный порядок предоставления выходного дня.

"Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона. Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем власти других субъектов страны, в том числе в регионах СКФО: Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Теги
РоссияИнгушетияНовый год и Рождество - 2020
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