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Ставрополье получит 875 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения

Их направят на создание 14 фельдшерско-акушерских пунктов и повышение зарплат медперсонала

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край получит из федерального бюджета 875 млн рублей в 2020 году на развитие первичного звена здравоохранения. В регионе планируется увеличить количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщил губернатор Владимир Владимиров во время "прямой линии" с жителями края.

В пятницу на официальном сайте Кремля был опубликован перечень поручений, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября. Среди них - выделение 550 млрд рублей на развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения, переход врачей на электронный документооборот, вопрос обеспечения медиков жильем, строительство и ремонт дорог и другое.

"Программа беспрецедентная, мы никогда столько средств на развитие первичной медицины не направляли. Первая задача - ремонт учреждений первичного здравоохранения, мы получаем в 2020 году 875 млн рублей. В 2019 году мы построили девять ФАП, в следующем году планируем 14 ФАП", - сказал глава региона.

Также программа будет направлена на повышение зарплат медицинского персонала. "В девяностые, в нулевые очень много медицины ушло из сельских территорий. Эти проблемы, связанные с исходом медицины из населенных пунктов, данная программа тоже должна решить", - отметил Владимиров.

По данным пресс-службы губернатора края, с помощью федеральной программы развития первичного звена здравоохранения в регионе в течение трех лет планируется создать не менее 40 ФАП. В настоящий момент в крае работает более 240 ФАП.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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