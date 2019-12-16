AFP: парижское бюро Reuters проведет 17 декабря забастовку из-за сокращений в агентстве

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Парижское отделение информационного агентства Reuters заявило о планах провести во вторник забастовку в связи с сокращениями в компании. Об этом в понедельник сообщило агентство France Presse.

По его данным, сотрудники Reuters объявили о планах провести забастовку после того, как руководство по телефону сообщило шести работникам о скором увольнении. Отмечается, что забастовка начнется в полночь по парижскому времени (2:00 мск) и продлится 24 часа.

"Эти новые увольнения <...> являются частью политики по сокращению расходов, замаскированной под редакционную стратегию, которая доставляет сотрудникам большие проблемы", - приводит AFP заявление работников парижского отделения Reuters. Персонал также обеспокоен "ущербом, нанесенным репутации агентства непонятной стратегией его руководства".

France Presse напоминает, что компания Thomson Reuters, владеющая агентством, в 2018 году объявила о сокращении 3,2 тыс. рабочих мест в течение двух лет. Реорганизация затронула несколько европейских отделений агентства Reuters. До сокращений в его парижском офисе работало около 80 человек.