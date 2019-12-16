Глава Ставрополья: работы на горе Горячей в Пятигорске не повлияли на состав воды

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Нарушение рельефа горы Горячей во время благоустройства в Пятигорске Ставропольского края не повлияло на состав минеральных вод, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров во время "прямой линии" с жителями региона.

Благоустройство Нагорного парка на территории горы Горячей в Пятигорске началось в 2018 году, первая очередь реконструкции прошла успешно. Во время второй очереди подрядчик применил в работе тяжелую технику, использование которой было запрещено. В результате был нарушен рельеф местности, где находятся подземные источники минеральных вод.

"Не завершается работа по оценке качества минеральных вод, по возможности влияния такого обустройства на эти минеральные воды. Пока, хочу всех заверить, никаких угроз, никаких намеков на то, что поменялось [что-то в составе воды], нет", - сказал Владимиров.

После выявления нарушения работы на Горячей были приостановлены. Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу оштрафовал подрядчика на 300 тыс. рублей. "Мы очень хотели бы продолжить работу по горе Горячей, вручную отсыпать дорожку для терренкура, завершить работы по благоустройству, этим хотим постараться минимизировать ущерб", - сказал губернатор.

Участок благоустройства на горе Горячей входит в границы памятника природы краевого значения и первой зоны горно-санитарной охраны.