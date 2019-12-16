Эксперты: человечеству потребуется 100 лет для преодоления гендерного неравенства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Человечество сможет преодолеть гендерный разрыв в политике, экономике, здравоохранении только через 99,5 лет, если текущая тенденция преодоления этого неравенства сохранится, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF), опубликованного во вторник. По сравнению с 2018 годом показатель сократился с 108 лет.

Эксперты WEF отмечают, что сужение диспропорции случилось впервые за три года. Улучшение произошло в основном за счет увеличения женщин в политике - со 107 до 95 лет. Женщины занимают 25,2% мест в парламентах и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в прошлом году.

В экономике же разрыв между условиями занятости мужчин и женщин увеличился - с 202 до 257 лет. "Женщины стали жертвой тройного удара: во-первых, они больше представлены на многих ролях, которые больше всего пострадали из-за автоматизации, например, в сфере розничных продаж и офисной работы", - отмечается в докладе. Также женщины реже получают профессии, требующие технологических навыков. Как результат, женщины чаще оказываются в категориях низких и средних зарплат".

Лидерами по равенству полов в мире остаются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа.

Россия в рейтинге неравенства полов заняла 81-e место из 153, тогда как в 2018 году она находилась на 75-м месте.