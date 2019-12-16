{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: человечеству потребуется 100 лет для преодоления гендерного неравенства

В исследовании Всемирного экономического форума говорится, что в 2019 году произошло сужение диспропорции в основном за счет увеличения женщин в политике
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Человечество сможет преодолеть гендерный разрыв в политике, экономике, здравоохранении только через 99,5 лет, если текущая тенденция преодоления этого неравенства сохранится, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF), опубликованного во вторник. По сравнению с 2018 годом показатель сократился с 108 лет.

На эту тему

Эксперты WEF отмечают, что сужение диспропорции случилось впервые за три года. Улучшение произошло в основном за счет увеличения женщин в политике - со 107 до 95 лет. Женщины занимают 25,2% мест в парламентах и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в прошлом году.

В экономике же разрыв между условиями занятости мужчин и женщин увеличился - с 202 до 257 лет. "Женщины стали жертвой тройного удара: во-первых, они больше представлены на многих ролях, которые больше всего пострадали из-за автоматизации, например, в сфере розничных продаж и офисной работы", - отмечается в докладе. Также женщины реже получают профессии, требующие технологических навыков. Как результат, женщины чаще оказываются в категориях низких и средних зарплат".

Лидерами по равенству полов в мире остаются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа.

Россия в рейтинге неравенства полов заняла 81-e место из 153, тогда как в 2018 году она находилась на 75-м месте.

Теги
ШвецияФинляндияИсландияНорвегияНикарагуаРоссия
Реклама на ТАСС
"Известия": в России может появиться программа социального туризма для пожилых граждан
Как сообщает газета, соответствующий проект войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС