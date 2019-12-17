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Вылетевший в Харбин самолет вернулся в Хабаровск из-за непогоды в Китае

На борту находились 111 пассажиров

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", вылетевший накануне из Хабаровска вХарбин, вернулся в аэропорт вылета из-за снега и тумана в точке прибытия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта во вторник.

"Вчера в 20:39 (13:39 мск) самолет "Авроры" вылетел в Харбин, но, долетев, был вынужден вернуться из-за непогоды в Харбине. Там снег и туман", - сказали в пресс-службе.

Самолет со 111 пассажирами на борту штатно сел в Хабаровске, как ожидается, вновь вылетит в Харбин в 17:30 (10:30 мск).

В Хабаровске сейчас также идет снег, осадки принес циклон из Китая. Погода должна улучшиться к исходу следующего дня.

Теги
РоссияХабаровский край
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