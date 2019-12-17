{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество дало рекомендации по выбору коньков

В ведомстве посоветовали любителям не покупать коньки для спортсменов
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по выбору коньков и также советует любителям не покупать коньки для спортсменов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На эту тему

"Любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. Во-первых, такие модели стоят дороже, во-вторых, для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, потому что любителю в таких ботинках некомфортно кататься", - считают в Роскачестве.

Эксперты подчеркивают, что при катании на коньках нога должна хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. Не стоит покупать коньки на размер больше - "под шерстяной носок". Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски, советуют в Роскачестве.

Шнуруя коньки, стоит помнить, что главное - зафиксировать пятку. Эксперты рекомендуют в зоне носка сильно не затягивать ботинок, чтобы не нарушить кровообращение. В подъеме ноги шнурки необходимо затянуть как можно туже - это может спасти от травм. В районе лодыжки можно зашнуровать не очень туго - если перетянуть, нарушится кровообращение. И в самом верху рекомендуется шнуровать коньки довольно плотно.

Эксперты советуют: для того, чтобы коньки служили долго, их лезвия должны быть заточены. В незаточенных коньках можно упасть на поворотах. Также не рекомендуется сушить коньки возле обогревателей, поскольку при нагревании может отклеиться какая-нибудь деталь. Специалисты также советуют купить чехлы на лезвия, отдав предпочтение мягким чехлам со впитывающим материалом - такие чехлы стоит носить на лезвиях всегда, когда идете на коньках там, где нет льда.

Виды коньков

Как отмечают эксперты, все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида - это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево. Любительские (или прогулочные) подходят для того, чтобы пару часов покататься; коньки такого типа имеют разные вариации, например, фигурного и хоккейного типа, а также - фитнес-коньки.

Так, у ботинок на прогулочных коньках фигурного типа обычно есть каблук и шнуровка, а в их в верхней части расположены петли или крючки, позволяющие фиксировать верхнюю часть стопы. Ботинки в таких коньках обычно изготовлены из кожи или кожзаменителя с элементами, укрепляющими и смягчающими (в самых неудобных местах) конек. Лезвие коньков фигурного типа крепится на сам ботинок в нижней его части, а материал внутри ботинка должен быть нескользящим.

Что касается прогулочных коньков хоккейного типа, то, как отметили в Роскачестве, они обычно имеют ботинок средней жесткости (прогнуть его не получится) и пластиковый защищенный носок. Как и у хоккейных коньков, их лезвие короче и тоньше, чем у фигурных. Оно симметричное (без зазубрин и удлиненного "хвостика" сзади), а также имеет больший изгиб. Такое лезвие позволяет передвигаться по льду на высоких скоростях и вписываться в резкие повороты, поэтому его впаивают в пластиковую основу, называемую стаканом, который уже привинчивается к ботинку.

Существуют также фитнес-коньки, которые представляют собой прогулочные коньки, внешне напоминающие роликовые. Как отмечают специалисты, они выглядят спортивно и кататься в них комфортно, но для серьезных занятий спортом они не подойдут. Обычно верхняя часть ботинка выполнена из пластика, внутренняя - из синтетических материалов с большим количеством пен, которые смягчают контакт с пластиковым ботинком, а форма лезвия может быть такой же, как у фигурных коньков или такой же, как у хоккейных. В некоторых моделях фитнес-коньков предусматривается внутренний "сапожок", который можно достать, постирать и просушить.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кто и как сегодня дружит с соседями — и почему вам тоже стоит об этом подумать
По данным опроса ВЦИОМ, треть россиян, проживающих в многоквартирных домах, знают своих соседей по лестничной клетке. 65% помогали соседям за последние год-два, 79% доверяют им, а 34% проводят вместе свободное время. Рассказываем, зачем вам общаться с теми, кто живет рядом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС