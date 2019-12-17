Роскачество дало рекомендации по выбору коньков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по выбору коньков и также советует любителям не покупать коньки для спортсменов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. Во-первых, такие модели стоят дороже, во-вторых, для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, потому что любителю в таких ботинках некомфортно кататься", - считают в Роскачестве.

Эксперты подчеркивают, что при катании на коньках нога должна хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. Не стоит покупать коньки на размер больше - "под шерстяной носок". Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски, советуют в Роскачестве.

Шнуруя коньки, стоит помнить, что главное - зафиксировать пятку. Эксперты рекомендуют в зоне носка сильно не затягивать ботинок, чтобы не нарушить кровообращение. В подъеме ноги шнурки необходимо затянуть как можно туже - это может спасти от травм. В районе лодыжки можно зашнуровать не очень туго - если перетянуть, нарушится кровообращение. И в самом верху рекомендуется шнуровать коньки довольно плотно.

Эксперты советуют: для того, чтобы коньки служили долго, их лезвия должны быть заточены. В незаточенных коньках можно упасть на поворотах. Также не рекомендуется сушить коньки возле обогревателей, поскольку при нагревании может отклеиться какая-нибудь деталь. Специалисты также советуют купить чехлы на лезвия, отдав предпочтение мягким чехлам со впитывающим материалом - такие чехлы стоит носить на лезвиях всегда, когда идете на коньках там, где нет льда.

Виды коньков

Как отмечают эксперты, все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида - это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево. Любительские (или прогулочные) подходят для того, чтобы пару часов покататься; коньки такого типа имеют разные вариации, например, фигурного и хоккейного типа, а также - фитнес-коньки.

Так, у ботинок на прогулочных коньках фигурного типа обычно есть каблук и шнуровка, а в их в верхней части расположены петли или крючки, позволяющие фиксировать верхнюю часть стопы. Ботинки в таких коньках обычно изготовлены из кожи или кожзаменителя с элементами, укрепляющими и смягчающими (в самых неудобных местах) конек. Лезвие коньков фигурного типа крепится на сам ботинок в нижней его части, а материал внутри ботинка должен быть нескользящим.

Что касается прогулочных коньков хоккейного типа, то, как отметили в Роскачестве, они обычно имеют ботинок средней жесткости (прогнуть его не получится) и пластиковый защищенный носок. Как и у хоккейных коньков, их лезвие короче и тоньше, чем у фигурных. Оно симметричное (без зазубрин и удлиненного "хвостика" сзади), а также имеет больший изгиб. Такое лезвие позволяет передвигаться по льду на высоких скоростях и вписываться в резкие повороты, поэтому его впаивают в пластиковую основу, называемую стаканом, который уже привинчивается к ботинку.

Существуют также фитнес-коньки, которые представляют собой прогулочные коньки, внешне напоминающие роликовые. Как отмечают специалисты, они выглядят спортивно и кататься в них комфортно, но для серьезных занятий спортом они не подойдут. Обычно верхняя часть ботинка выполнена из пластика, внутренняя - из синтетических материалов с большим количеством пен, которые смягчают контакт с пластиковым ботинком, а форма лезвия может быть такой же, как у фигурных коньков или такой же, как у хоккейных. В некоторых моделях фитнес-коньков предусматривается внутренний "сапожок", который можно достать, постирать и просушить.