"Яндекс" запустил в московском метро "поезд будущего"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" принял участие в запуске нового тематического поезда в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В московском метро появился новый тематический поезд, разработанный командой городского проекта "Привет, Москва!" при участии компании "Яндекс", посвященный будущему. Теперь пассажиры московского метро могут посмотреть на городской транспорт шире и представить, насколько легче, безопаснее и удобнее может стать жизнь благодаря инновационному развитию технологий в перспективе 10-20-30-40-50 лет", - говорится в сообщении.

Вагоны поезда посвящены определенным темам, среди которых "Экология и здоровье", "Экономия денег", "Свободное время", "Личный комфорт" и "Разнообразие и свобода выбора". Внутри размещены плакаты-тизеры с QR-кодами, переходя по которым, пассажир попадает на сайт проекта, где собраны все прогнозы, сообщения, посты и новости от "пассажиров будущего".

"Пассажиры будущего" живут в другом времени, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города. Диалоги из будущего, посты в соцсетях и обсуждения в чатах - это истории про инновационный транспорт, редких птиц, которые вернулись в город, исчезновение заболеваний и открытие новых возможностей в повседневной жизни", - поясняют в "Яндексе".

Создатели проекта уточнили, что прогнозы будущего основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов.