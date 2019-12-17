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Путин отметил важность встреч альянса омбудсменов для обеспечения прав и свобод человека

Конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" пройдет в Москве 17 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников III международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Это [встречи участников Евразийского альянса омбудсменов - прим. ТАСС] позволяет лучше оценить ситуацию в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина в наших государствах, наладить систематический обмен профессиональным опытом, законодательными и организационными наработками. Развитие процессов интеграции, нарастание торговых и инвестиционных обменов, а также миграционных потоков на евразийском континенте предопределяет необходимость международного сотрудничества на правозащитном направлении", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что за время существования Евразийского альянса омбудсменов его участники продвинулись в решении ряда непростых проблем, затрагивающих интересы граждан стран-участниц. Кроме того, президент выразил уверенность, что выдвинутые идеи и инициативы получат практическое применение.

III международная конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" пройдет в Москве 17 декабря.

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