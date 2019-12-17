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Британский ученый назвал самые "опасные" алкогольные напитки

Ими оказались портвейн и херес

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Портвейн и херес являются напитками, которые приводят к быстрому опьянению и вызывают сильнейшее похмелье. По словам ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски, которого цитирует Daily Mail, эти сладкие и с высоким содержанием этанола 20-градусные напитки быстро всасываются в кровь и сразу вызывают опьянение.

Как отметил ученый, несмотря на то, что виски и водка являются более крепкими напитками, из-за их высокого градуса они медленнее всасываются кровеносной системой, поскольку подавляют работу клеток желудка.

"Все зависит от концентрации, - поясняет Сосабовски. - Крепость пива составляет около пяти градусов, и требуется выпить довольно много, чтобы опьянеть. На другом конце спектра - 40-градусный виски. Но в середине этой шкалы - херес и портвейн - оптимальный способ очень быстро напиться. Крепость в 20 градусов не мешает их усвоению организмом".

Эксперт предостерегает от привычки запивать водой крепкие 40-градусные напитки. "Следует быть осторожным: водой вы разбавляете крепкое питье до все тех же роковых 20 градусов", - отметил ученый.

Он также настоятельно рекомендует не запивать пинту пива (568 мл) виски, "поскольку вы сразу же превращаете четырехградусный напиток в 10-градусный".

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Великобритания
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