{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова призвала иностранных омбудсменов инициировать меры по защите прав ветеранов

Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что предпринимаемые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны недопустимы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов из других стран направить усилия по защите прав ветеранов. Об этом она сообщила во вторник в ходе выступления на международной конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

"Призываю коллег-омбудсменов инициировать в рамках своих полномочий принятие на национальном уровне конкретных мер, в том числе в законодательной области и в сфере образования, по защите прав ветеранов. Нужны наши коллективные усилия по предотвращению войн и конфликтов в нашем общем евразийском доме", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что в следующем году исполняется 75 лет со дня окончания войны. "Мы хотим отдать должное ветеранам Второй мировой войны, недопустимы предпринимаемые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдание нацизма и неонацизма", - подчеркнула федеральный омбудсмен.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
Интервью
Сергей Жвачкин: масштаб "Большого университета" Томска сопоставим с МГУ и Сорбонной
Глава Томской области — о создании научно-образовательного центра мирового уровня, реализации нацпроектов и несправедливостях бюджетной политики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС