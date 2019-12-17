Москалькова призвала иностранных омбудсменов инициировать меры по защите прав ветеранов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсменов из других стран направить усилия по защите прав ветеранов. Об этом она сообщила во вторник в ходе выступления на международной конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

"Призываю коллег-омбудсменов инициировать в рамках своих полномочий принятие на национальном уровне конкретных мер, в том числе в законодательной области и в сфере образования, по защите прав ветеранов. Нужны наши коллективные усилия по предотвращению войн и конфликтов в нашем общем евразийском доме", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что в следующем году исполняется 75 лет со дня окончания войны. "Мы хотим отдать должное ветеранам Второй мировой войны, недопустимы предпринимаемые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдание нацизма и неонацизма", - подчеркнула федеральный омбудсмен.