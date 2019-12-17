Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом в декабре

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России сейчас находится на низком уровне, несмотря на нарастающую активность вирусов в странах Северного полушария, в том числе в странах Европейского региона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

"Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария регистрируется нарастание активности вирусов гриппа, в том числе в странах Европейского региона <…> С 09.12.2019 по 15.12.2019 на территории Российской Федерации отмечается в целом низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля гриппа среди всех респираторных вирусов невысока и составляет 8,5%. При этом незначительное превышение недельного эпидемического порога зафиксировано в Республике Марий Эл, Брянской области, Алтайском крае и Республике Саха (Якутия). По данным ведомства на понедельник, в целом в стране от гриппа привито более 71,28 млн. человек (48,6% населения).