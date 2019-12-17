Госдума ввела механизм компенсации за нарушение условий содержания под стражей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о праве заключенных на компенсацию за нарушение условий их содержания под стражей или в исправительном учреждении.

Законом теперь будет предусмотрено право подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации от государства за нарушение условий содержания под стражей или в исправительном учреждении. Компенсация будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета на основании судебного решения. Обращения заключенных за компенсацией будут рассматриваться в порядке, установленном в Кодексе административного судопроизводства РФ.

При этом выплата будет присуждаться "исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий", следует из текста закона. Решение о выплате "не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц", ответственных за условия содержания под стражей.

Устанавливаются конкретные требования к исковому заявлению, а также к итоговому решению суда. Решение о выплате компенсации исполняется в 90-дневный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Одновременно с этим Госдума приняла сопутствующий закон, который устанавливает с 1 января 2020 года размер госпошлины в размере 300 рублей, взимаемой при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей или в исправительном учреждении.

Как отметили ранее в пресс-службе профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, на отсутствие в российском законодательстве соответствующих правозащитных механизмов, в том числе возмещения причиненного вреда, указывал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, за период присоединения России к Конвенции о защите прав человека и основных свобод ЕСПЧ было рассмотрено 353 дела по жалобам на необеспечение надлежащих условий содержания в изоляторах, исправительных учреждениях, а также условий конвоирования, в которых были установлены нарушения. В настоящее время на рассмотрении Европейского суда находится еще около 750 дел данной категории. Российские власти уже выплатили компенсаций заявителям на €3,4 млн, эта сумма включает в себя судебные расходы и издержки, уточнили в комитете.