{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ввела механизм компенсации за нарушение условий содержания под стражей

Компенсация будет выплачиваться на основании судебного решения за счет средств федерального бюджета

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о праве заключенных на компенсацию за нарушение условий их содержания под стражей или в исправительном учреждении.

Законом теперь будет предусмотрено право подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации от государства за нарушение условий содержания под стражей или в исправительном учреждении. Компенсация будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета на основании судебного решения. Обращения заключенных за компенсацией будут рассматриваться в порядке, установленном в Кодексе административного судопроизводства РФ.

При этом выплата будет присуждаться "исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий", следует из текста закона. Решение о выплате "не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц", ответственных за условия содержания под стражей.

Устанавливаются конкретные требования к исковому заявлению, а также к итоговому решению суда. Решение о выплате компенсации исполняется в 90-дневный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Одновременно с этим Госдума приняла сопутствующий закон, который устанавливает с 1 января 2020 года размер госпошлины в размере 300 рублей, взимаемой при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей или в исправительном учреждении.

Как отметили ранее в пресс-службе профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, на отсутствие в российском законодательстве соответствующих правозащитных механизмов, в том числе возмещения причиненного вреда, указывал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, за период присоединения России к Конвенции о защите прав человека и основных свобод ЕСПЧ было рассмотрено 353 дела по жалобам на необеспечение надлежащих условий содержания в изоляторах, исправительных учреждениях, а также условий конвоирования, в которых были установлены нарушения. В настоящее время на рассмотрении Европейского суда находится еще около 750 дел данной категории. Российские власти уже выплатили компенсаций заявителям на €3,4 млн, эта сумма включает в себя судебные расходы и издержки, уточнили в комитете.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин назвал улучшение экологической ситуации важной общенациональной задачей
Президент также отметил необходимость уделять внимание совершенствованию экологической культуры, особенно среди молодых людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС