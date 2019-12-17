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Путин назвал улучшение экологической ситуации важной общенациональной задачей

Президент также отметил необходимость уделять внимание совершенствованию экологической культуры, особенно среди молодых людей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников I Форума-выставки "Чистая страна". Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и природным богатствам, создание в России современной, высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами производства и потребления - важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации", - подчеркнул президент.

Путин также отметил необходимость уделять внимание совершенствованию экологической культуры, особенно среди молодых людей, создавать дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к использованию "зеленых" технологий, модернизировать профильную нормативно-правовую базу. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что решения, принятые на форуме поспособствуют широкому экологическому просвещению.

Международный форум-выставка "Чистая страна" проходит в Москве с 16 по 18 декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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