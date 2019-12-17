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Губернатор Брянской области объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

Рабочий день перенесли с 31 на 28 декабря

ТАСС, 17 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря для работников государственных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений. Информация об этом опубликована во вторник на сайте правительства региона.

"Перенести в 2019 году выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года. Действие настоящего указа распространяется на исполнительные органы государственной власти Брянской области и иные государственные органы Брянской области. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Брянской области и организаций всех форм собственности принять аналогичные решения", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьНовый год и Рождество - 2020
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