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Собираемость платежей за ТКО в Томской области увеличилась до 65%

Ранее губернатор Сергей Жвачкин раскритиковал реализацию реформы сферы обращения с мусором и поручил вернуть тарифы на уровень 2018 года

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в районах Томской области с марта 2019 года выросла до 65%, сообщил в интервью ТАСС Жвачкин. В марте за вывоз мусора платили меньше половины жителей региона.

В марте губернатор отмечал, что реализуемая с начала 2019 года региональная программа реформы по обращению с ТКО привела только к увеличению тарифов за вывоз мусора в сельских районах, чем вызвала недовольство жителей. Однако никак не повлияла на качество утилизации отходов. Губернатор поручил вернуть тарифы на уровень 31 декабря 2018 года, создать новую программу обращения с ТКО, в том числе предусмотреть средства областного и местных бюджетов на приобретение контейнеров.

"Мы в Томской области выделили из фонда финансирования непредвиденных расходов 60 млн рублей на приобретение новых контейнеров, потому что неудовлетворительный старт "мусорной реформы" был связан с нехваткой контейнерного парка. После этого в 2,5 раза увеличился ежемесячный объем вывозимых отходов и сейчас он составляет 240 тыс. тонн. Раньше этот мусор был на свалках возле населенных пунктов. Второй результат - снижение социальной напряженности и повышение собираемости платежей за вывоз ТКО до 65%. Люди увидели реальные позитивные изменения в сфере работы с ТКО, и у них исчез протест при виде платежки", - сказал Жвачкин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, в марте собираемость по платежам составляла 49% - не платили больше половины жителей региона. При этом к реформе на тот момент не присоединились Томск и Томский район (из-за определения подрядчика реформа началась летом). В настоящее время с учетом добавления Томска и Томского района собираемость платежей составляет 65%, без них - около 70%.

Как добавил Жвачкин, на выделенные средства увеличилось количество мусорных контейнеров на 7 тыс. до 20 тыс. по всей области, а также куплены мусоровозы, сейчас их парка - 138 единиц - хватает для обслуживания большинства населенных пунктов региона. При этом губернатор отметил, что работа над реформой в Томской области еще не завершена, так как "сегодня услугу по вывозу мусора получают только 90% жителей области и потому, что уровень оплаты в 65% не дает бизнесу оказывать услуги более качественно".

О реформе

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".

Власти Томской области до 2024 года направят на реализацию нацпроекта "Экология" более 7 млрд рублей. Средства пойдут, в частности, на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, ликвидацию объекта подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Северске и Новомихайловке, создание комплексной системы обращения с ТКО и условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов и покупку новых контейнеров для сбора мусора.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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